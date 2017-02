Gewässertypen an Fluss und See, eine Vorstellung verschiedener Angel- gewässer oder eine Übersicht von Forellenseen. Das Problem Kormoran, Aspekte des Fischfangs und der Fischzucht und Naturlinks. Natur

Übersicht der Angelkutter in Nord- und Ostsee ist online. Gerade das Kutterangeln oder auch Hochseeangeln ist für viele Angler ein Einstiegspunkt in die Angelei und für Profis ein beliebte Angelmethode. In unserer Kutterliste finden Sie die meisten der Kutter mit denen Sie an unseren Küsten Dorsch, Makrele und Co. nachstellen können. Wir werden diese Liste in der nächsten Zeit weiter ergänzen und ausbauen. Angelkutterliste